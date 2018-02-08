В Конгрессе США произнесли рекордную восьмичасовую речь в защиту детей нелегальных мигрантов

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Пелоси слушали более восьми часов

Пелоси слушали более восьми часов

Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси произнесла самую продолжительную речь за последнее столетие.

Как сообщает Голос Америки, выступление представительницы демократического меньшинства проходило в нижней палате Конгресса США и длилось более восьми часов.

Пелоси говорила о судьбе так называемых "мечтателей" - американских граждан, которые были детьми нелегальных мигрантов. Она также затронула вопрос об изменениях программы DACA, которая защищала от депортации нелегальных мигрантов, приехавших в США в несовершеннолетнем возрасте.

В Twitter комментарии к ее выступлению сопровождались хештегом #GoNancyGo.

После окончания своего выступления политик написала, что слова поддержки "действительно очень трогательны".

"Спасибо нашим Мечтателям. И спасибо вашим родителям за то, что вы являетесь частью нашей американской семьи", - резюмировала она.

Напомним, в августе 2017 года президент США Дональд Трамп и двое сенаторов-республиканцев анонсировали иммиграционную реформу, которая должна вдвое сократить  количество легальных иммигрантов в стране. Кроме прочего, предполагается система предоставления гражданства для 1,8 миллионов незаконных мигрантов, которые попали в США детьми, укрепление системы пограничного контроля и ограничение на въезд семей мигрантов.

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