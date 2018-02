В Конгрессе США произнесли рекордную восьмичасовую речь в защиту детей нелегальных мигрантов

Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси произнесла самую продолжительную речь за последнее столетие.

Как сообщает Голос Америки, выступление представительницы демократического меньшинства проходило в нижней палате Конгресса США и длилось более восьми часов.

Пелоси говорила о судьбе так называемых "мечтателей" - американских граждан, которые были детьми нелегальных мигрантов. Она также затронула вопрос об изменениях программы DACA, которая защищала от депортации нелегальных мигрантов, приехавших в США в несовершеннолетнем возрасте.

В Twitter комментарии к ее выступлению сопровождались хештегом #GoNancyGo.

После окончания своего выступления политик написала, что слова поддержки "действительно очень трогательны".

"Спасибо нашим Мечтателям. И спасибо вашим родителям за то, что вы являетесь частью нашей американской семьи", - резюмировала она.

Just seeing all of these #GoNancyGo messages. Truly very moving. But let's not lose focus of who really matters here. Thank you to our #Dreamers. And thank you to your parents for allowing us all the pleasure of having you be a part of our American family every day. #DREAMActNow