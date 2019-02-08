Историческая сенсация. Сестра короля Таиланда сразится за пост премьера с военной диктатурой Сегодня, 15:15 146 Сюжет Цей матеріал також доступний українською EPA Принцесса Убол Ратана - старшая сестра нынешнего короля Таиланда EPA

Автор Инна Семенова

Политический кризис в Таиланде, где после военного переворота 2014 года почти пять лет откладывали всенародные выборы, может получить неожиданное завершение.

В последний момент свою кандидатуру в премьер-министры на парламентских выборах, которые состоятся 24 марта 2019 года, выдвинула принцесса Убол Ратана - старшая сестра нынешнего короля Таиланда. Для тайской монархии, крайне популярной в народе, это беспрецедентный шаг – еще никогда члены монаршей семьи не принимали прямого участия в политике.



НВ рассказывает о том, что известно о решительной принцессе и почему ее грядущее противостояние с нынешним премьером, кандидатом от военной диктатуры, уже называют "политическим землетрясением" для Таиланда.

Что происходит

В пятницу, 8 февраля, оппозиционная партия Тхаи Ракса Чаат официально подала в избирательную комиссию Таиланда документы 67-летней принцессы Убол Ратана – как единственного кандидата в премьер-министры страны в случае победы этой политсилы на грядущих весной выборах. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн приходится принцессе родным братом.

Как пишет местное издание Bangkok Post, первые слухи о сенсационном выдвижении появились накануне, а потому событие вызвало чрезвычайный ажиотаж – у здания избиркома в Бангкоке собрались толпы представителей СМИ.

Документы принцессы подали в избирком в последний возможный день / Фото: EPA

И недаром: они стали свидетелями по-настоящему исторического шага. Как отмечает агентство АР, решение принцессы об участии в выборах, во-первых, положило конец давней традиции о невмешательстве в политику монаршей семьи Таиланда, а во-вторых, "расстроило все прогнозы насчет того, что может произойти на выборах в следующем месяце". 8 февраля было последним день регистрации возможных кандидатов на должность премьер-министра Таиланда.

Почему эти выборы так важны

Парламентские выборы, которые состоятся в Таиланде 24 марта, - далеко не ординарное голосование. Это первое всенародное волеизъявление с тех пор, как в мае 2014 года в стране произошел военный переворот. После него было распущено действующее правительство, приостановлено действие конституции и введено военное положение в стране.

Новым премьером военного правительства стал генерал Прают Чан-Оча, командующий Королевской армией Таиланда – он руководит страной до сих пор. Сразу после прихода ко власти Чан-Оча заявил, что военное положение в стране завершится новыми парламентскими выборами, однако им должны предшествовать "необходимые политические реформы", а потому военное правительство пробудет у власти "столько, сколько будет необходимо".

Лидер военного переворота и действующий премьер Прают Чан-Оча / Фото: EPA

В итоге выборы, которые должны были пройти еще в 2015 году, многократно откладывались, и теперь наконец-то запланированы на март 2019-го.

Голосование 24 марта рассматривают как выбор между формой демократии и легитимизацией авторитарного правления

До сих пор предполагалось, чтоб основная борьба в нынешней кампании развернется между кандидатом от военных властей Таиланда – действующим премьером Праютом Чан-Оча (он представляет партию Пхаланг Прачарат - Народная государственная сила) и его второстепенными конкурентами от нескольких партий.

Однако теперь сестру короля называют главной соперницей генерала, а выборы – судьбоносными для страны.

"Голосование 24 марта рассматривают как выбор между формой демократии и легитимизацией авторитарного правления", - пишет CNN.

Что известно о принцессе-политике

Новоявленный политик, принцесса Убол Ратана родилась в 1951 году в швейцарской Лозанне. Она самая старшая из детей короля Рамы IX (Адульядета Пхумипона), который руководил Таиландом на протяжении 70 лет вплоть до своей смерти в октябре 2016 года. Он пользовался огромной популярностью среди тайцев, а на момент смерти был самым долго правившим монархом в истории Таиланда и рекордсменом по времени пребывания на посту из всех глав государств мира.

Дочь короля получила образование в двух лучших американских вузах: как математик она защитила диплом бакалавра в Массачусетском технологическом институте (MIT), а затем окончила еще и магистратуру в области здравоохранения в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса.

Принцесса Убол Ратана / Фото: EPA

С Соединенными Штатами связана значительная часть ее жизни. В начале 1970-х принцесса отказалась от своего королевского титула и поселилась в США вместе с мужем-американцем Питером Лэддом Дженсеном – своим сокурсником по MIT. Однако впоследствии пара развелась (в 1998 году) и Убол Ратана восстановив через суд все свои монаршие регалии. Она вернулась в Таиланд в начале 2000-х, и с тех пор живет в стране постоянно.

Теперь это главный конкурент [для кандидата от военной власти] на выборах

Сестра короля основала ряд благотворительных фондов, направив свои основные усилия на поддержку борьбы с наркозависимостью молодежи и на развитие туризма в Таиланде. Кроме того, она спонсировала фонд по борьбе с аутизмом – от этого расстройства страдал один из ее сыновей, умерший в результате разрушительного землетрясения и цунами в 2004 году.

Принцесса Убол Ратана – еще и актриса-аматор: за последнее десятилетие она сыграла роли в нескольких тайских художественных фильмах.

Каковы ее шансы стать премьером Таиланда

Теперь же сестра короля решила, что для нее "пришло время поработать для нации и для людей в роли премьер-министра". Об это говорится в официальном заявлении партии Тхаи Ракса Чаат, от которой баллотируется на выборы принцесса. В нем также указано, что свое решение пойти в политику она приняла, "осознавая тяжелое положение народа".

Ее решение действительно способно кардинальным образом изменить расклад и результаты предстоящих выборов, полагают международные СМИ и местные политологи.

Так, CNN пишет о "беспрецедентном шаге, который может перевернуть политический ландшафт и предоставить почитаемой [в обществе] монархии очевидную роль в политике".

А Bangkok Post называет решение принцессы "серьезным ударом по планам премьер-министра Праюта Чан-Оча продлить свою власть посредством выборов 24 марта".

"Выдвижение принцессы Убол Ратана полностью затмило его кандидатуру", - отмечает издание.

В аналогичных словах описал политическую сенсацию Титинан Понгсудхирак, директор Института безопасности и международных исследований в Университете Чулалонгкорна (Бангкок, Таиланд). В комментарии британской The Guardian назвал это событие беспрецедентным, отметив, что оно стало для Таиланда "политическим землетрясением".

В Таиланде считается юридически незаконной клевета либо оскорбление монарха

Он также добавил, что участие принцессы поставило малозаметную ранее партию Тхаи Ракса Чаат в центр избирательной кампании. "Теперь это главный конкурент [для кандидата от военной власти] на выборах", - констатирует он.

The Guardian также напоминает, что в Таиланде считается юридически незаконной клевета либо оскорбление монарха. И хотя принцесса Убол Ратана не попадает под действие этого закона, соперники все же вряд ли отважатся резко критиковать ее во время избирательной гонки, прогнозирует Пол Чемберс, лектор университета Наресуан в Таиланде.

"Кто осмелился бы вести кампанию против сестры короля? – цитирует его британская газета. - Она определенно представляет угрозу для [нынешнего военного премьера] Чан-Оча, потому что обладает гораздо больше легитимностью в глаза тайцев, чем лидер переворота".

Главным вызовом для принцессы может стать обновленная военной диктатурой конституция страны. Согласно новшествам, в избрании премьер-министра теперь участвуют обе палаты парламента - Сенат и Палата представителей (ранее только последняя). Причем членов Сената назначает военное правительство Таиланда -Национальный совет для мира и порядка, то есть сторонники нынешнего премьера.