«В РФ начинается война всех против всех». Как катастрофические провалы Кремля заставляют принимать решение «на коленях» — объясняет политолог 4 октября, 00:57 Эксклюзив НВ Российский диктатор Владимир Путин на митинге в Москве по поводу аннексии оккупированных территорий Украины (Фото:Sputnik/Sergei Karpukhin/Pool via REUTERS)

Последние решения российского диктатора Владимира Путина явно начали усугублять внутренние противоречия в РФ и принимать необдуманные решения фактически на ходу, рассказал Радио НВ Владимир Фесенко, политолог.

— Давайте попробуем разобраться, что происходит с государством-террористом и государством-агрессором? Уже Американский институт изучения войны пишет, что их информационная пропагандистская картинка категорически изменилась.



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Они начали искать виновных в своих провалах в Харьковской области, в своих провалах в Лимане, сейчас будет еще Херсонщина. Что это значит для нас?



— Для нас это значит, что усиливаются внутренние противоречия в России. С одной стороны военные поражения, которые есть у России в Украине, они закономерны, объективны с нашей точки зрения. Мы же видим, что эта война несправедлива, и, в конце концов, Россия начинает истощаться в этой войне. А нас еще поддерживает мир.



Но истерика «партии войны» свидетельствует о том, что они недовольны поражениями, они хотят продолжить войну. Но есть другая часть российского общества, которая сейчас в шоке и панике.



Как минимум, у многих, у тех, кого эта война не коснулась, начинается рост тревожности. И усиление внутренних проблем и противоречий от экономики до психологического состояния российского общества, это главное.



А поиск виновных — это неизбежная закономерная реакция, опять-таки реакция на поражение. И также я бы отметил, что у российского руководства сейчас все больше и больше неуверенности. Они начинают совершать неподготовленные движения.



Вся эта мобилизация, авральное присоединение оккупированных территорий, свидетельствует о том, что прошлые планы не срабатывают и они начинают делать неподготовленные шаги, что также усугубляет проблемы.



— А давайте о той части проблем, этой битве, которая происходит между партией войны и партией в Кремле, которая понимает, что эту войну они непременно проиграют? Здесь какая история? Кадыров и Пригожин откровенно пишут о российских генералах, как о каких-то ничтожествах, откровенно их пренебрежительно называют.



Но накануне я специально посмотрел сводку российского генштаба, военные никак не отреагировали, они не заметили, они проглотили по сути эти обвинения. Я думаю, что это важный фактор, и нам нужно как-то его разобрать. Что вы об этом думаете?



— Понимаете, это с нашей точки зрения, мы привыкли к политическому, информационному плюрализму, всегда есть критика власти, есть взаимная критика разных политических сил. А там тем же генералам где можно ответить? Да, может ответить кто-то, кто на их стороне в социальных сетях. Но на сегодняшний день они очень удобный объект для критики. А вот своего рупора, своего информационного инструмента у них для ответа нет. Здесь я обратил внимание на другое.



Если сравнивать нынешнюю российскую ситуацию с тем, что было в Германии в последние годы войны, когда поражений стало все больше и больше, очевидной стала перспектива поражения в войне, тогда тоже была критика в адрес военных. Гитлер тогда тоже менял генералов. И усилилась тоже в Германии так называемая «партия войны» условная, партия, я бы сказал, истериков войны, партия истерии войны. Чем все кончилось?



Была попытка, неудачная, но была попытка мятежа против Гитлера именно со стороны генералов. Способны ли российские генералы на это? Трудно сказать. Но то, что эта критика не придает им энтузиазма — это факт. Не может выиграть войну армия, не желающая воевать.



Кроме того, взаимные обвинения и усиление противоречий между разными силовыми структурами в России в конце концов ослабляют их потенциал. Это в нашу пользу, пусть они между собой собачатся и ищут виновного. Для нас главное, чтобы ослаблялась вся эта силовая вертикаль российских властей, поскольку на ней держится Путин.



— Сейчас пока только ФСБ не высказалось по этому поводу, насколько я вижу. Потенциально Шойгу, являющийся по сути таким достаточно доверенным другом, наверное, для Путина, может быть разменян и заменен на условного Пригожина или Кадырова?



— Что касается замены на Кадырова, я скептически отношусь к этому. Со стороны Кадырова, Пригожина, они сейчас такие наиболее заметные рупоры партии войны. Кроме пропагандистов в российских СМИ, обычно выступающих в этой роли. Есть еще Гиркин. Но Гиркин, он представитель ультра-патриотической оппозиции. Но критика, она действительно идет в разные стороны.



Кто-то критикует Шойгу, и профессиональные военные, профессиональные российские генералы недовольны условно гражданским министром обороны, они давно его критикуют. Критикуют не только они, Шойгу критикуют через разные источники, в частности через Гиркина. Но сейчас усилилась критика в адрес самих генералов. В частности, в адрес Герасимова, руководителя генштаба России. Это уже новенькая тенденция.



Здесь вопрос, на каких генералов они собираются их менять? Вообще, мне кажется, проигрывает в этой войне вся российская военная школа. Молодые украинские генералы переигрывают старых российских генералов советской школы. Это главное. Но в России этого не замечают.



Есть противоречия, о которых вы тоже правильно упомянули. Есть противоречие давние между ФСБ и военными, и оно проявилось в этой войне. Однако, если о Кадырове упоминать, то [к] Кадырову же имеется очень критическое отношение, в частности в ФСБ. Это очень древнее противоречие между ФСБ и кадыровцами, вообще с Кадыровым.



Военные тоже не любят кадыровцев. В частности за то, что военные на передке, на передней линии фронта, а кадыровцы выступают в роли таких «путинских эсэсовцев». Так что этих противоречий, линий противоречий очень много. Фактически сейчас в России только начало войны всех против всех. И это в психологическом плане как раз признак того, что они не знают, как победить и начинают воевать между собой.



— Потенциально, можем ли мы предвидеть, что где-то в России сейчас какие-то представители их элит, хоть олигархи, хоть часть генералов, думают, кем бы заменить Путина? Если царь слаб, он сразу перестает быть царем для рядовых россиян. И собственно, эта замена, может ли что-то подобное произойти? Или, по вашему мнению, уже идут такие размышления?



— Относительно замены Путина ситуация очень и очень неоднозначна. С одной стороны, эта тема уже давно обсуждается. Она начала быть объектом дискуссии еще до начала этой великой войны, нынешней великой войны, как минимум, с 2020 года активно обсуждалась тема, которую называли темой трансферта, даже не транзита власти, а трансферта.



Однако все закончилось тем, что Путин проверил на вшивость свое окружение, а затем провел референдум об обнулении сроков своего президентства и пока остается у власти. Теперь новая волна дискуссий.



Многие слухи о том, что якобы Патрушев-старший, фактически возглавляющий крыло силовиков, являющийся секретарем Совбеза РФ, он продвигает на должность преемника Путина своего сына. Но согласятся ли на это представители других группировок в окружении Путина?



Вопрос открытый. Здесь много аналогий с ситуацией в конце правления Сталина и то, что было после его смерти, такие обострения борьбы, которое закончилось как раз поражением тогдашнего главного силовика Берии. Такие аналогии неизбежно возникают.



Но по поводу мятежа против Путина. С одной стороны, чем дальше, тем больше, я бы сказал, мотивов у многих людей в российских элитах что-то сделать, как-то нейтрализовать угрозы, которые сейчас исходят уже от Путина, угрозы их комфортной жизни, угрозы вообще жизни.



Потому что если Путина не остановить, он может просто в конце концов когда-то привести мир к ядерной катастрофе. Потому что он просто шаг за шагом идет прямо в этом направлении. И это угроза именно для российских элит, им есть что терять. Но готовы ли они на какие-то решительные шаги?



Есть ли у них инструментарии, влияние на силовые структуры? Хотя те же генералы, над которыми издеваются сейчас и та же партия войны, и многие в России, они могут стать движущей силой рано или поздно.



Некоторые считают среди российских наблюдателей, что большинство людей из окружения Путина, во-первых это выдвиженцы самого Путина, зависящие от него, у которых вряд ли будет будущее без Путина. С другой стороны, это люди, ставшие заложниками самого путинского режима, у них есть стокгольмский синдром.



И вряд ли они могут являться действенными субъектами смены власти в России. Я думаю, что нынешние противоречия и обострение этой внутренней борьбы в конце концов скажется, и какие-то движения, усиление борьбы вокруг Путина, а возможно, и против Путина, оно должно произойти.



— Не рискует ли мир, что даже если сейчас или через некоторое время Путина уберут, то на его месте окажется вообще военная хунта?



— Безусловно, такой риск существует. Это один из возможных сценариев. Но тут опять буду ссылаться на российских коллег, которые еще более-менее сознательно оценивают свою ситуацию и все же чувствуют, что там творится в Москве, они считают, что сейчас даже тот же Патрушев, который хотя и принадлежит к крылу силовиков, даже является их лидером, однако он в отличие, например, от Медведева, бывшего российского президента, сейчас злоупотребляющего риторикой в стиле Жириновского, Патрушев не проявляет такой, я бы сказал, чрезмерной публичной воинственности.



Он высказывается с критикой в адрес Запада, безусловно, поддерживает Путина, но без лишней воинственности. И говорят, что он склонен договариваться с Западом.



Там достаточно мощная группа, как мощная, она присутствует, я имею в виду таких технократов в российском руководстве, которые тоже избегают чрезмерных заявлений. Поэтому я думаю, что все же более вероятный вариант — это попытка как-то договориться как минимум прекратить эту катастрофическую для России войну.



Хотя, безусловно, прав президент Зеленский, который сказал, что если не будет Путина, но будет политический режим с идеологией Путина, тогда ничего не изменится. Но мне все-таки кажется, что без Путина как минимум ослабнет сама система власти, тот режим.



Не будет этой ауры «самодержавия». А у нового условного «царя» не будет того авторитета и личного влияния, которое было у Путина. Вот ослабление российской власти — это будет главным следствием физического или политического устранения Путина.

