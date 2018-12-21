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Истерический крик: Орбан прокомментировал протесты против трудовой реформы в Венгрии

Сегодня, 21:53
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В Венгрии массовые протесты начались 12 декабря

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал протесты против реформы трудового законодательства в стране "истерическим криком", передает France24.

"Мы услышали этот же истерический крик, когда мы выбросили МВФ из Венгрии, когда мы сокращали налоги или ввели программу общественных работ, оппозиция закричала: "Раб!", - сказал он.

По словам Орбана, его партия "просто хочет избавиться глупых правил, чтобы те, кто желает заработать больше, могли работать больше".

Напомним, что президент Венгрии Янош Адер подписал реформу трудового законодательства, которая стала причиной протестов в стране. 

Протесты в Венгрии вспыхнули 12 декабря после принятия закона, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год. Профсоюзы называют его "законом о рабстве".

Недовольство направлено также в целом против политики правонационального правительства Венгрии.

Всего за прошедшую неделю в ходе антиправительственных акций в столице Венгрии были задержаны более 50 человек.

 

Согласно закону, работодатели гарантированно могут назначать сверхурочные 250 часов в год каждому работнику. В то же время возможно дальнейшее увеличение сверхурочной работы с согласия работника. Правительство утверждает, что изменения принесут пользу тем, кто хочет заработать больше денег, работая более часов. Но профсоюзы считают, что работодатели могут использовать низкие зарплаты и другие методы давления на работников, заставляя их соглашаться больше работать.

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Протесты в Венгрии: за все время пострадали 14 полицейских, более 50 демонстрантов задержаны

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Теги:   Протест Виктор Орбан Венгрия

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