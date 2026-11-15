В США судья заблокировал план Трампа по реконструкции исторического поля для гольфа в Вашингтоне

Об этом пишет The Washington Post.

Тем самым удалось сохранить общественный доступ к историческому участку Хейнс-Пойнт и обеспечить организациям по охране природы значительную победу в их судебной борьбе за предотвращение запланированной президентом реконструкции этого исторического общественного гольф-поля.

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Окружной судья США Ана С. Рейес удовлетворила запрос природоохранных организаций о приостановке запланированного на воскресенье, 15 ноября, закрытия объекта Службой национальных парков. Она указала, что заявленные правительством причины закрытия объекта являются «надуманными» и что администрация, «спеша уложиться в произвольно установленный срок», вероятно, нарушила федеральное экологическое и административное законодательство.

«Министерство внутренних дел перешло от вырубки деревьев к изгнанию людей из Ист-Потомак-парка», — написала Рейес в первой строке своего 30-страничного постановления.

Это решение стало серьёзным ударом для администрации, которая заявляла о необходимости закрытия территории из соображений безопасности, а также в связи с тем, что National Links Trust, многолетний оператор Ист-Потомак-парка, собирался прекратить управление этим объектом.

Правительство намеревалось закрыть Ист-Потомак-Парк в конце дня в воскресенье, но это постановление означает, что территория гольф-поля, Огайо-Драйв и остальная часть парка должны оставаться открытыми и доступными для публики как минимум до 28 ноября.

Однако постановление не обязывает Службу национальных парков продолжать предоставлять услуги по игре в гольф, в связи с чем остается неясным, смогут ли гольфисты играть после воскресенья.

До вынесения решения Трамп неоднократно высказывался по этому поводу, опубликовав в социальных сетях более дюжины постов об Ист-Потомак. Несмотря на то что поле было переполнено весь день, он назвал Ист-Потомак «худшим полем для гольфа во всем мире» и обвинил Рейес в том, что она мешает администрации «быстро и недорого» привести его в порядок. Он также пообещал жителям округа Колумбия 50-процентную скидку на игру на обновленном поле.

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Ист-Потомак — это общественное заведение со 124-летней историей, располагающее 18-луночным полем, двумя 9-луночными полями, драйвинг-рейнджем, тренировочными площадками и историческим полем для мини-гольфа. В прошлом году здесь было зафиксировано почти 125 000 раундов, заведение обслуживает как начинающих и юных гольфистов, так и постоянных посетителей, которых привлекают доступные цены и виды на Вашингтонский монумент и реку Потомак.