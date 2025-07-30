Исследователи рассказали, какую страну признали самой романтичной в Европе — и это не Франция
Швейцарию признали самой романтичной страной Европы (Фото: Euroways)
Специалисты European Waterways обнародовали рейтинг самых романтических стран Европы.
Об этом сообщили медиа TravelAndLeisure. Оценивали страны специалисты по нескольким показателям, среди которых количество романтических ресторанов, наличие ресторанов со звездами Мишлен, винные бары с рейтингом 4+ звезды, винные туры и дегустации, а также количество виноградников.
По результатам подсчетов рейтинг самых романтических стран возглавила Швейцария. Она получила 269 баллов и опередила страну любви, вина и изысканной кухни Францию на 19 ступенек.
«Швейцария с ее вниманием к качеству, а не количеству, и потрясающими винодельческими регионами — Лаво, Вале — имеет все, что нужно для идеального романтического уикенда», — цитирует медиа Мэрианн Спаркс, которая является экспертом по путешествиям European Waterways.