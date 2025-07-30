Об этом сообщили медиа TravelAndLeisure. Оценивали страны специалисты по нескольким показателям, среди которых количество романтических ресторанов, наличие ресторанов со звездами Мишлен, винные бары с рейтингом 4+ звезды, винные туры и дегустации, а также количество виноградников.

Реклама

По результатам подсчетов рейтинг самых романтических стран возглавила Швейцария. Она получила 269 баллов и опередила страну любви, вина и изысканной кухни Францию на 19 ступенек.

«Швейцария с ее вниманием к качеству, а не количеству, и потрясающими винодельческими регионами — Лаво, Вале — имеет все, что нужно для идеального романтического уикенда», — цитирует медиа Мэрианн Спаркс, которая является экспертом по путешествиям European Waterways.