Исследование: В 2017 году ущерб от стихийных бедствий в мире составил более $300 миллиардов

Стихийные бедствия в 2017 году в мире были менее смертоносными, чем в предыдущие годы, однако оказались одними из самых дорогостоящих по ущербу.

Об этом говорится в докладе Центра исследований эпидемиологии бедствий (CRED) Лувенского католического университета, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным CRED, наводнения, ураганы, оползни и ряд других стихийных бедствий унесли жизны 9 тысяч 503 человек. Согласно докладу, это меньше средней годовой цифры в 68 тысяч 302 жертв за период с 2007 по 2016 год, отмеченный чрезвычайно смертоносными событиями, в частности, землетрясение на Гаити в 2010 году. Оно одно повлекло смерть более 225,5 тысяч человек.

Наибольшее число стихийных бедствий в 2017 году произошло в Азии - 136, что составляет около 43% от общего числа в мире. От 25 из них пострадали 15 миллионов населения только в Китае. В Индии 15 стихийных бедствий унесли жизни 2,3 тысяч человек и затронули 22,5 миллионов человек.

Хотя 2017 год оказался не самым смертоносным, он стал вторым с 1900 года по нанесенному ущербу. Из 318 бедствий, от которых пострадали 96 миллионов человек в мире, исследователи CRED указывают на три особенно разрушительных урагана: Харви, Ирма и Мария. В августе и сентябре 2017 года они прошлись по Карибскому бассейну, достигнув побережья США. Нанесенный ими ущерб оценивается соответственно в $95 млрд, $66 млрд и $69 млрд.

В целом природные катастрофы 2017 года обошлись в $314 миллиардов.