Исследование Open Doors: Россия оказалась в списке стран – нарушителей прав христиан Сегодня, 21:06 559 Цей матеріал також доступний українською

Согласно рейтингу правозащитной организации Open Doors, Российская Федерация попала в список 50 государств, где нарушаются права христиан.

Соответствующие данные размещены на сайте организации.



Обращается внимание на исламские экстремистские группировки Дагестана и Чечни, которые в 2018 году убили по меньшей мере шесть христиан во время нападений на церкви.

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Фото: opendoorsuk

"Около 78% населения принадлежит к Русской православной церкви, которая пользуется большим уважением. Это создало напряженность в отношениях с другими христианскими конфессиями, особенно с протестантами", - сообщается в комментарии к списку.