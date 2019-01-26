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Исследование Open Doors: Россия оказалась в списке стран – нарушителей прав христиан

Сегодня, 21:06
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Согласно рейтингу правозащитной организации Open Doors, Российская Федерация попала в список 50 государств, где нарушаются права христиан. 

Соответствующие данные размещены на сайте организации.

Обращается внимание на исламские экстремистские группировки Дагестана и Чечни, которые в 2018 году убили по меньшей мере шесть христиан во время нападений на церкви.

World Watch List 2019
Фото: opendoorsuk

"Около 78% населения принадлежит к Русской православной церкви, которая пользуется большим уважением. Это создало напряженность в отношениях с другими христианскими конфессиями, особенно с протестантами", - сообщается в комментарии к списку.

Теги:   Россия Христиане Христианство

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