Испытывает глубокое удовлетворение: император Японии выступил c прощальной речью перед отречением от трона
Император Японии Акихито выступил в свой день рождения с последней речью перед отречением от трона, которое запланировано на апрель 2019 года, сообщает BBC.
По словам императора, он испытывает чувство глубокого удовлетворения, поскольку при нем Япония ни с кем не воевала, а также он поблагодарил народ и императрицу Мичико за поддержку.
Акихито призвал не забывать, что во Второй мировой войне было потеряно огромное количество жизней.
Послушать Акихито к императорскому дворцу пришли более 80 тыс. человек.
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Напомним, летом 2016 года Акихито выразил готовность отречься от престола в связи с проблемами со здоровьем.
8 августа премьер Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости разработки юридического механизма отречения от престола, который ранее не существовал из-за отсутствия подобных прецедентов в японской истории.
Акихито занимал императорский трон в течение 27 лет - в 1989 году он стал наследником императора Хирохито, при котором Япония воевала во Второй мировой войне.
Официально Акихито считают 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.
На сегодня Акихито считается единственным правящим в мире императором.