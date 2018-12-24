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Испытывает глубокое удовлетворение: император Японии выступил c прощальной речью перед отречением от трона

Сегодня, 09:42
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Император Японии Акихито

Император Японии Акихито выступил в свой день рождения с последней речью перед отречением от трона, которое запланировано на апрель 2019 года, сообщает BBC.

По словам императора, он испытывает чувство глубокого удовлетворения, поскольку при нем Япония ни с кем не воевала, а также он поблагодарил народ и императрицу Мичико за поддержку.

Акихито призвал не забывать, что во Второй мировой войне было потеряно огромное количество жизней.

Послушать Акихито к императорскому дворцу пришли более 80 тыс. человек.

Император Японии допустил отречение от престола: 9 фактов о нем

Напомним, летом 2016 года Акихито выразил готовность отречься от престола в связи с проблемами со здоровьем.

8 августа премьер Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости разработки юридического механизма отречения от престола, который ранее не существовал из-за отсутствия подобных прецедентов в японской истории.

Акихито занимал императорский трон в течение 27 лет - в 1989 году он стал наследником императора Хирохито, при котором Япония воевала во Второй мировой войне.

Официально Акихито считают 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.

На сегодня Акихито считается единственным правящим в мире императором.

Теги:   Император Престол Япония

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