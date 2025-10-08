Заработает после лета 2026 года. В Нидерландах планируют создать зону для испытаний дронов над Северным морем

Власти считают, что Нидерланды должны быть готовыми к угрозам, связанным с дронами (Фото: REUTERS/Lisi Niesner)

Нидерландское правительство планирует организовать специальную воздушную зону над Северным морем для тестирования беспилотников, которая может заработать после лета 2026 года. Об этом сообщает NOS .

Зона будет охватывать воздушное пространство от побережья вблизи Катвейка до порта Роттердама. В специальную зону над Северным морем не будут допускать гражданские самолеты, чтобы там могли проводить испытания беспилотников. Ожидается, что «полигон» начнет работать после лета 2026 года.

Государственный секретарь по вопросам обороны Гийс Туйнман отметил, что Нидерланды должны быть готовы к угрозам, связанным с дронами, поэтому испытания БпЛА являются «настоятельно необходимым».

Он также подчеркнул, что зона предназначена не только для военных тестов, но и для испытаний гражданских дронов, например, для доставки грузов между больницами.

27 сентября в аэропорту Схипхол, главном аэропорту Нидерландов, взлетную полосу закрыли на 45 минут из-за обнаружения дрона. Также сообщалось о новых инцидентах с неизвестными БПЛА в Литве и в Швеции.

23 и 25 сентября в Дании сообщали о полетах неизвестных беспилотников, из-за чего аэропорты Ольборга и Копенгагена вынужденно закрывали. Также сообщалось о пролете БпЛА вблизи авиабазы Ольборг.

26 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа уже находится в гибридной войне. Официального подтверждения относительно виновников инцидентов с дронами пока нет, но главной угрозой в Дании считают Россию.

ISW сообщает, что Россия имеет отношение к дроновым провокациям в Европе, Москва пытается изучить ПВО и реакцию НАТО для того, чтобы использовать это в будущем потенциальном конфликте с Альянсом.