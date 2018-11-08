Испытания Minuteman III: США провели успешный пуск своей межконтинентальной баллистической ракеты

Военно-воздушные силы США провели в среду, 7 ноября, успешные испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Об этом сообщили на портале Stars and Stripes Министерства обороны страны.
Запуск стратегической ракеты без ядерного заряда был произведен с авиабазы Вандерберг в штате Калифорния.
Как отмечается, Minuteman III успешно поразил цель, расположенную в Тихом океане.
Испытания проводились для проверки надежности системы наведения ракеты.
При этом в ВВС США подчеркнули, что ее запуск никак не связан с событиями, которые происходят сейчас в мире.
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