08 ноября 2018, четверг

Испытания Minuteman III: США провели успешный пуск своей межконтинентальной баллистической ракеты

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Ракета успешно поразила цель, расположенную в Тихом океане
Фото: stripes.com

Ракета успешно поразила цель, расположенную в Тихом океане

Военно-воздушные силы США провели в среду, 7 ноября, успешные испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Об этом сообщили на портале Stars and Stripes Министерства обороны страны.

Запуск стратегической ракеты без ядерного заряда был произведен с авиабазы Вандерберг в штате Калифорния.

Как отмечается, Minuteman III успешно поразил цель, расположенную в Тихом океане.

Испытания проводились для проверки надежности системы наведения ракеты.

При этом в ВВС США подчеркнули, что ее запуск никак не связан с событиями, которые происходят сейчас в мире.

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