Шойгу показал нового носителя Кинжалов МиГ-31И. В Воздушных силах говорят: это лишь платформа, ракет «не так много» 19 сентября, 12:21 Ким Чен Ын вместе с Шойгу осматривает Кинжал во Владивостоке (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Комментируя демонстрацию россиянами усовершенствованного истребителя МиГ-31И, Воздушные силы ВСУ заявили, что суть не в наличии платформы для запуска ракет, а в самих баллистических Х-47 Кинжал, которых у оккупантов «не так много».

Об этом спикер ВС Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона во вторник, 19 сентября.

Истребитель МиГ31И и ракетный комплекс Кинжал министр обороны РФ Сергей Шойгу показал главе Северной Кореи Ким Чен Ыну во время визита на аэродром во Владивостоке. Там была и другая авиация, с помощью которой россияне атакуют Украину.

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Обычно оккупанты используют для ударов МиГ-31 с модификацией «К», которые могут быть носителями ракеты Кинжал. Отвечая на вопрос, поднимали ли они МиГ-31И, Игнат напомнил, что в последнее время тревог из-за взлета этого истребителя не было.

«В конце концов самолет для любой ракеты — это только платформа. Конечно, от самолета тоже зависит многое, но все же ракета, которую направляют по той или иной цели, программируется на земле. Самолет — это комплекс, который поднимает ее в район пуска и запускает. Так происходит с теми же Х-101, Х-155», — сказал он.

Российские пропагандисты утверждают, что МиГ-31И, в отличие от МиГ-31К, оснащен рядом систем, которые позволяют «в автоматическом режиме без участия пилота» вывести самолет на нужную траекторию запуска и осуществить пуск в точно рассчитанный момент.

