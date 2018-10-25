Испанская полиция изъяла 6 тонн кокаина, который был спрятан в бананах

В Испании изъяли более шести тонн кокаина, скрытого среди бананов.
Об этом пишет Reuters.
Наркотики прятали в промышленном здании в Малаге. Правоохранители арестовали 16 человек по подозрению в причастности к сети торговли наркотиками.
После проведения обысков в более чем 20 помещениях конфисковали свыше 300 тыс. евро наличными, оружие и автомобили высокого класса.
В полиции заявили, что подозреваемые занимались контрабандой наркотиков из Латинской Америки через компанию, импортирующую крупные объемы бананов и других фруктов из Коста-Рики.
Расследование испанской полиции по этому делу продолжалось практически год, к нему привлекли коллег из Португалии и США.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования