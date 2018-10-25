Испанская полиция изъяла 6 тонн кокаина, который был спрятан в бананах

В Испании изъяли более шести тонн кокаина, скрытого среди бананов.

Об этом пишет Reuters.

Наркотики прятали в промышленном здании в Малаге. Правоохранители арестовали 16 человек по подозрению в причастности к сети торговли наркотиками.

После проведения обысков в более чем 20 помещениях конфисковали свыше 300 тыс. евро наличными, оружие и автомобили высокого класса.

В полиции заявили, что подозреваемые занимались контрабандой наркотиков из Латинской Америки через компанию, импортирующую крупные объемы бананов и других фруктов из Коста-Рики.

Расследование испанской полиции по этому делу продолжалось практически год, к нему привлекли коллег из Португалии и США.