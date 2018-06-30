01 июля 2018, воскресенье

Испанская неправительственная организация спасла 59 беженцев

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Спасательное судно Proactiva Open Arms
Twitter

Спасательное судно Proactiva Open Arms

Испанская неправительственная организация Proactiva Open Arms взяла на борт своего судна 59 беженцев в Средиземном море. Об этом представители организации сообщили в Twitter.

"Несмотря на препятствия, мы продолжаем защищать право невидимок на жизнь", – говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил, что Италия больше не позволит судам неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в водах Средиземного моря, заходить в итальянские порты.

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