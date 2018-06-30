Испанская неправительственная организация спасла 59 беженцев

Испанская неправительственная организация Proactiva Open Arms взяла на борт своего судна 59 беженцев в Средиземном море. Об этом представители организации сообщили в Twitter.

"Несмотря на препятствия, мы продолжаем защищать право невидимок на жизнь", – говорится в заявлении.

????#ULTIMAHORA Rescatadas y a salvo 59 personas a la deriva y en peligro de muerte #Med Ahora todas a bordo #OpenArms rumbo a puerto seguro.

A pesar de obstáculos, seguimos protegiendo el derecho a la vida de los invisibles.Sus historias sobre lo vivido #Libia son aterradoras pic.twitter.com/7d3SJ4JLov — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) 30 июня 2018 г.

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Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил, что Италия больше не позволит судам неправительственных организаций, которые спасают мигрантов в водах Средиземного моря, заходить в итальянские порты.