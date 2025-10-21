В США из Испании экстрадируют украинца, которого обвиняют во взяточничестве во время работы в ООН

21 октября, 22:07
Из Испании в США экстрадируют украинца за взяточничество в ООН (Фото: edgarwinkler / pixabay)

Из Испании в США экстрадируют украинца Виталия Ваншельбойма, которому инкриминируют взяточничество во время работы директором Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS). Об этом пишет AP во вторник, 21 октября.

Отмечается, что его арестовали в марте в испанском городе Аликанте по международному ордеру, выданному США.

Как пишет агентство, Ваншельбойма обвиняют в получении взяток в обмен на перенаправление почти 60 млн долларов грантов компаниям, связанным с британским бизнесменом.

В октябре 2024 года трибунал по спорам ООН обязал Ваншельбойма вернуть 58,8 млн долларов, втарченных в результате его заключения сделок с бизнесменом Дэвидом Кендриком. В обмен за свои «услуги» украинец якобы получил беспроцентные займы, льготы для детей, а его жена — Mercedes.

Как заявил Верховный суд, Ваншельбойм поддерживал «коррупционные отношения» с Кендриком по крайней мере с сентября 2015 года до августа 2023 года.

Суд установил, что Ваншельбойм получил выгоды на более 3 млн долларов.

В своем решении испанские судьи заявили, что Ваншельбойма экстрадируют по трем из шести обвинений: вымогательство и получение взяток, мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег.

Украинец работал в структурах ООН с 1992 года. В январе 2023 года после внутреннего расследования его уволили.

