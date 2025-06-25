Рютте сомневается, что Испания может ветировать решение саммита по 5% на оборону НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил сомнения в том, что Испания может ветировать решение саммита о выделении 5% от ВВП на оборону Альянса .

Об этом он сказал в кулуарах саммита НАТО в Гааге, сообщает корреспондент NV.

«Я не волнуюсь по этому поводу. Конечно, это сложные решения. Давайте будем честными — я имею в виду, что политикам приходится делать выбор, это жестко и это нелегко», — отметил Рютте.

Он добавил, что 78 стран в начале этого года достигнут показателя в 2% в этом году, но многие из них сделают это где-то в 2030-х годах.

«Они взяли на себя обязательства сделать это в этом году, и мы уже получили в совокупности 1 триллион с 2016 года… Но сегодня, и это третий этап, мы получим еще триллионы с этим новым планом. Но, конечно, вы правы, страны должны найти деньги. Это нелегко. Это полностью политические решения», — сказал он.

В то же время он отметил, что учитывая угрозу со стороны россиян и ситуацию с безопасностью, «альтернативы нет».

«Мы должны это сделать», — подчеркнул он.

Ранее издание Bloomberg писало, что союзники по НАТО начали работать над соглашением о значительном увеличении оборонных расходов таким образом, чтобы удовлетворить требование президента США Дональда Трампа тратить на военные нужды 5% от ВВП.

Дипломаты, с которыми пообщалось агентство, заявили, что участники переговоров в военном альянсе достигают прогресса на пути к достижению 5% ВВП на оборонные и связанные с обороной расходы к 2032 году накануне саммита НАТО в Гааге.