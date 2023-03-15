Испания с начала войны увеличила импорт российского сжиженного газа на 84% - Bloomberg

15 марта, 01:14
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Испания продолжает импортировать российский газ (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Испания продолжает импортировать российский газ (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

С начала полномасштабного вторжения Испания на 84% увеличили объем импорта российского сжиженного газа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Испания является лидером по закупке сжиженного газа у РФ. Далее следуют Бельгия и Франция. По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, Испания также тратит на нефть и газ из Москвы больше всех в ЕС – 944 миллиона евро.

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Стране пришлось увеличить объемы из-за падения поставок из Алжира после дипломатической розни между двумя странами.

Издание отмечает, что зависимость Испании от Москвы привлечет внимание политиков Евросоюза. В частности, недавно комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон призвала прекратить эти поставки.

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Bloomberg
Фото: Bloomberg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Газ Испания сниженый газ

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