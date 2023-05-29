Премьер-министр Испании распустил парламент и созывает досрочные всеобщие выборы в июле 29 мая, 13:38 Премьер-министр Испании Педро Санчес появляется после того, как отдает свой голос на избирательном участке во время региональных выборов (Фото:REUTERS/Juan Medina)

В понедельник, 29 мая, премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о роспуске парламента и запланировал проведение досрочных всеобщих выборов 23 июля. Это решение было принято на основании результатов местных выборов, которые состоялись в воскресенье.

Об этом пишет Reuters.



«Я принял решение, глядя на результаты вчерашних выборов», — подчеркнул Санчес в телевизионном обращении.

В результате региональных выборов, которые состоялись в воскресенье, Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) под руководством Педро Санчеса и ее союзник Podemos потеряли свои позиции. В то же время конкурирующая консервативная Народная партия и ультраправая партия Vox смогли достичь успеха и превзойти их.

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«Хотя вчерашние выборы имели местный и региональный масштаб, смысл голосования передает месседж, который выходит за рамки этого. Вот почему, как премьер-министр и генеральный секретарь PSOE, я лично предполагаю результаты», — пояснил Санчес.



