Испания передала Украине артиллерийские боеприпасы и зимнюю форму 7 сентября, 18:35 Флаг Испании (Фото:Efraimstochter / pixabay)

Испания направила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем и 20 грузовиков с зимним снаряжением для украинских военных.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Испании.

Вчера, 6 сентября, из авиабазы ​​Торрехон-де-Ардос вылетел пятый самолет, на борту которого находились боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии. Испания передала 75 поддонов с артиллерийскими боеприпасами.

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По запросу украинских властей из Испании выехало 20 грузовиков с зимним снаряжением для украинских военных. Десять из них уже прибыли в Польшу, еще десять находятся в пути.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес подчеркнула, что «эти поставки являются примером решительной и постоянной поддержки украинского народа со стороны Испании в течение длительного времени».

5 сентября издание Spiegel сообщило, что Украина направила запрос в НАТО с просьбой предоставить зимнюю одежду и зимние палатки для 200 000 солдат ВСУ. За несколько недель уже почти половину запроса удалось закрыть.

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