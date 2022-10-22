Испания перебросит 14 истребителей на восточный фланг НАТО

22 октября, 22:35
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Истребители Eurofighter (Фото:tcsavunma/Twitter)

Истребители Eurofighter (Фото:tcsavunma/Twitter)

Испания перебросит 14 истребителей в Болгарию и Румынию для усиления восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает The Guardian.

Министерство обороны Испании заявило, что шесть истребителей Eurofighter и 130 военных отправятся в Болгарию в период с середины ноября по начало декабря для тренировок местных сил.

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Отмечено, что дальнейшее развертывание предполагает отправку восьми истребителей F18M и 130 военных в Румынию в период с декабря по март 2023 года.

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13 октября стало известно, что Испания передаст Украине четыре пусковые установки ПВО HAWK.

Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Испания Болгария Румыния Истребители

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