Испания в ближайшее время отправит в Украину шесть танков Leopard 2
Танк Leopard (Фото:News Lubuski / East News)
Испания объявила о поставках в ближайшее время шести танков Leopard 2A4, к которым позже прибавится вторая партия из четырех других единиц.
Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
«Буквально вчера завершилась подготовка 55 украинских военнослужащих, которые войдут в состав экипажа и ремонтной бригады этих танков», — сказала министр.
По ее словам, уже в ближайшее время Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4.
Роблес заявила и о новых поставках бронетранспортеров М-113. Также в Испании проходят обучение украинских военных под руководством Толедского учебного координационного центра в рамках миссии Европейского Союза по содействию Украине.
«На сегодня в Испании обучено более 850 солдат по разным специальностям. Испания будет продолжать поддерживать самооборону Украины и ее усилия и мужество по восстановлению своей свободы и достоинства с помощью военной техники, обучения и гуманитарной помощи», — добавила министр Роблес.
15 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что международная танковая коалиция в поддержку Украины продолжает расти. Уже девять стран готовы передать Украине танки Leopard — эти страны намерены передать нашей более 150 танков Leopard.