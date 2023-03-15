Испания в ближайшее время отправит в Украину шесть танков Leopard 2 15 марта, 18:32 Танк Leopard (Фото:News Lubuski / East News)

Испания объявила о поставках в ближайшее время шести танков Leopard 2A4, к которым позже прибавится вторая партия из четырех других единиц.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

«Буквально вчера завершилась подготовка 55 украинских военнослужащих, которые войдут в состав экипажа и ремонтной бригады этих танков», — сказала министр.

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По ее словам, уже в ближайшее время Испания отправит в Украину шесть танков Leopard 2A4.

Роблес заявила и о новых поставках бронетранспортеров М-113. Также в Испании проходят обучение украинских военных под руководством Толедского учебного координационного центра в рамках миссии Европейского Союза по содействию Украине.

«На сегодня в Испании обучено более 850 солдат по разным специальностям. Испания будет продолжать поддерживать самооборону Украины и ее усилия и мужество по восстановлению своей свободы и достоинства с помощью военной техники, обучения и гуманитарной помощи», — добавила министр Роблес.

Инфографика: NV

15 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что международная танковая коалиция в поддержку Украины продолжает расти. Уже девять стран готовы передать Украине танки Leopard — эти страны намерены передать нашей более 150 танков Leopard.