Испания заявила, что не имеет на вооружении самолетов F-16 для передачи Украине 24 мая, 01:53 Истребители F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что ее страна не может присоединиться к коалиции истребителей для Украины, поскольку не имеет F-16.



Об этом сообщает TeleMadrid.

«Абсолютная и полная поддержка в рамках нашей доступности для Украины. В вопросе истребителей мы солидарны с другими странами, но конкретно у Испании нет F-16», — заявила Роблес.

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Она напомнила, что ее страна передает ВСУ танки, другое вооружение и проводит обучение украинских военных.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

В Белом доме также заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.

Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.

Инфографика: NV