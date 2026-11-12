В Испании более 3 миллионов человек вышли 11 ноября на общенациональную забастовку , чтобы выразить возмущение жилищным кризисом. Самые ожесточенные столкновения произошли в Барселоне и Мадриде.

Об этом сообщило Reuters.

В частности, в Барселоне вечером после завершения марша протестующие дрались с полицейскими и поджигали мебель. В Мадриде полиция применила для разгона участников протеста пенопластовые пули, слезоточивый газ и перцовый спрей.

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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Фото: REUTERS/Bruna Casas

Фото: REUTERS/Bruna Casas

Фото: REUTERS/Albert Gea

Фото: REUTERS/Albert Gea

Фото: REUTERS/Albert Gea

Правоохранители сообщили о по меньшей мере 115 арестованных после инцидентов, связанных с забастовкой.

Издание отметило, что это была первая подобная забастовка с 2012 года, когда работники протестовали против мер жесткой экономии во время долгового кризиса в еврозоне.

Сейчас, по данным центрального банка Испании, дефицит жилой недвижимости в стране составляет около 750 тыс. домов, а к 2028 году этот показатель может вырасти до более чем миллиона.

Так как все меньше людей могут позволить себе жилье, арендная плата стремительно растет. По данным Молодежного совета Испании, средняя стоимость аренды жилья в размере 1176 евро (1315 долларов) эквивалентна почти 98,7% среднемесячной зарплаты молодого человека в Испании.

5 ноября общенациональная забастовка прошла во Франции. Там на улицы вышли почти 600 тысяч человек — это было наибольшее количество участников с начала волны протестов в сентябре.

7 ноября в демонстрациях французских молодежных профсоюзных и студенческих групп, протестовавших против роста стоимости жизни и условий обучения, приняли участие до 250 тыс. человек.