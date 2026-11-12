Первая за 14 лет. В Испании миллионы людей вышли на общенациональную забастовку, 115 арестованных — фоторепортаж

12 ноября, 13:48
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Наибольшие беспорядки произошли в Мадриде и Барселоне (Фото: REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

Наибольшие беспорядки произошли в Мадриде и Барселоне (Фото: REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

В Испании более 3 миллионов человек вышли 11 ноября на общенациональную забастовку, чтобы выразить возмущение жилищным кризисом. Самые ожесточенные столкновения произошли в Барселоне и Мадриде.

Об этом сообщило Reuters.

В частности, в Барселоне вечером после завершения марша протестующие дрались с полицейскими и поджигали мебель. В Мадриде полиция применила для разгона участников протеста пенопластовые пули, слезоточивый газ и перцовый спрей.

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REUTERS/Violeta Santos Moura
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
REUTERS/Violeta Santos Moura
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
REUTERS/Bruna Casas
Фото: REUTERS/Bruna Casas
REUTERS/Bruna Casas
Фото: REUTERS/Bruna Casas
REUTERS/Albert Gea
Фото: REUTERS/Albert Gea
REUTERS/Albert Gea
Фото: REUTERS/Albert Gea
REUTERS/Albert Gea
Фото: REUTERS/Albert Gea

Правоохранители сообщили о по меньшей мере 115 арестованных после инцидентов, связанных с забастовкой.

Издание отметило, что это была первая подобная забастовка с 2012 года, когда работники протестовали против мер жесткой экономии во время долгового кризиса в еврозоне.

Сейчас, по данным центрального банка Испании, дефицит жилой недвижимости в стране составляет около 750 тыс. домов, а к 2028 году этот показатель может вырасти до более чем миллиона.

Так как все меньше людей могут позволить себе жилье, арендная плата стремительно растет. По данным Молодежного совета Испании, средняя стоимость аренды жилья в размере 1176 евро (1315 долларов) эквивалентна почти 98,7% среднемесячной зарплаты молодого человека в Испании.

5 ноября общенациональная забастовка прошла во Франции. Там на улицы вышли почти 600 тысяч человек — это было наибольшее количество участников с начала волны протестов в сентябре.

7 ноября в демонстрациях французских молодежных профсоюзных и студенческих групп, протестовавших против роста стоимости жизни и условий обучения, приняли участие до 250 тыс. человек.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Испания Мадрид Барселона Страйк

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