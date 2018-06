Испания приняла судно с 600 мигрантами, от которого отказались Италия и Мальта

В Испании решили принять к себе судно Aquarius с 629 нелегальными мигрантами, которому Италия и Мальта запретили заходить в свои порты.

Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес, передает BBC.

Таким образом он практически спас сотни беженцев, у которых уже начали заканчиваться припасы.

Мигранты оказались на борту Aquarius после того, как их подобрали во время шести спасательных операций у берегов Ливии.

BREAKING: After an extremely busy night on the Central #Mediterranean, the #Aquarius now has 629 people on board - including 123 unaccompanied minors, 11 children & 7 pregnant women - from six different operations. The #Aquarius is now heading North to a port of safety. pic.twitter.com/0BeggfbHmM