Испания начала новое расследование об отмывании 30 млн евро российскими чиновниками

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Расследование основывается на показаниях умершего в СИЗО Сергей Магнитского
Фото: Наталья Кравчук / НВ

Расследование основывается на показаниях умершего в СИЗО Сергей Магнитского

Испания начала расследование жалоб в связи с жалобами на российских официальных лиц, которые отмыли 30 миллионов евро в этой стране.

Как пишет Euobserver, дело поручили прокурору Хосе Гринда, известному по предыдущим расследованиям против российской мафии в Испании.

Согласно данным заявителей, украденные в России 30 млн евро отмыли в рамках более масштабной аферы, которую обнаружил последний российский осведомитель Сергей Магнитский.

Испания уже расследует дело российской мафии из-за так называемой денежной тропы на Кипре, в Эстонии, Литве, Латвии, Швейцарии и США.

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