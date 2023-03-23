Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа 23 марта, 15:13 Парламент Исландии (Фото:Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir/Twitter)

В четверг, 23 марта, парламент Исландии признал Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

«В ноябре я посетила мемориал жертв Голодомора в Киеве. Это было трогательное напоминание об ужасном преступлении», — заявила глава МИД Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

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На событие уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который поблагодарил Исландию за такое решение.

«Благодарен Исландии за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, за память миллионов украинцев, убитых московским режимом. Это четкий сигнал, что такие преступления не остаются безнаказанными и не имеют срока давности», - заявил президент.

В прошлом году исполнилось 90 лет с тех пор, как в 1932 году власти СССР организовали целенаправленные мероприятия по изъятию зерна и других продуктов питания у жителей Украины, что привело к Голодомору — одной из величайших трагедий в украинской истории.

