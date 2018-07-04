Исламское государство готовит боевиков к выходу из Сирии и дает соответствующие рекомендации

Боевикам ИГ рекомендуют оставить в Сирии все, что может хоть как-то раскрыть их личность

Международная террористическая организация Исламское государство готовит своих боевиков к тому, что, возможно, вскоре им придется покинуть Сирию.

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, спецслужбы Германии во время мониторинга обнаружили в интернете сайт, созданный специально для иностранцев, воюющих на стороне ИГ.

На нем на разных языках даются соответствующие рекомендации для боевиков, которые возвращаются из Сирии в Европу.

В частности, их предупреждают, что вместо того, чтобы использовать поддельные паспорта, лучше иметь при себе настоящие, принадлежащие другим людям, или пробовать въезжать вообще без документов.

Кроме того, боевикам советуют оставить в Сирии все, что может хоть как-то раскрыть их личность.

Читайте также: США объявили о начале новой операции против Исламского государства в Сирии

По мнению немецких спецслужб, содержание сайта свидетельствует о том, что ИГ оценивает реальную обстановку в Сирии "как критическую", из-за чего регион покидают все больше джихадистов.

Ранее сообщалось, что боевики ИГ вышли из последнего анклава под Дамаском.