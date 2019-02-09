Исламисты, причастные к терактам в Тунисе в 2015 году, приговорены к пожизненному заключению Сегодня, 11:15 74 Цей матеріал також доступний українською EPA Перед судом предстали десятки подсудимых EPA

Суд Туниса приговорил семерых джихадистов, виновных в атаках на туристов на пляже и в музее, к пожизненному заключению.

Об этом сообщает AFP.

В Тунисе прошли два отдельных слушания по терактам 2015 года. Перед судом предстали десятки подсудимых, семеро из которых получили пожизненные сроки.

Трое террористов приговорены к пожизненному заключению за нападение в марте 2015 года на столичный музей Бардо, а четверо получили такой же срок за стрельбу на курорте Сус.

Суд также приговорил некоторых обвиняемых к срокам от шести до 16 лет.

Нападение на музей Бардо ​в Тунисе произошло 18 марта 2015 года, тогда погибли 25 человек. Большинство жертв - туристы.

26 июня в Тунисе произошла атака на два отеля в городе Сус: Riu Imperial Marhaba и El Mouradi Palm Marina. В результате погибли 39 человек.

Ответственность за оба теракта взяли на себя боевики ИГИЛ.

По словам осужденных, эти атаки связаны между собой. Их вдохновителем был Чамседдин Санди, который, по данным СМИ, был впоследствии убит в Ливии.