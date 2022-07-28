Исламистские боевики совершили теракты в Мали: убиты 18 человек 28 июля, 03:37 Происшествие случилось более чем в 300 километрах к северу от столицы Бамако (Фото:REUTERS/Fadimata Kontao)

Исламистские боевики совершили два теракта на юго-западе Мали в Африке. В результате было убито 15 солдат и три мирных жителя.

Об этом сообщает Reuters.



Шесть солдат погибли и 25 были ранены, когда боевики напали на военный лагерь в Сонколо, сельской коммуне района Сегу, более чем в 300 километрах к северу от столицы Бамако. Также девять солдат и трое мирных жителей были убиты во время нападения на другой лагерь в юго-западном городе Калумба.

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Боевики, связанные с Аль-Каидой и Исламским государством, неоднократно совершали теракты возле военных баз по всей Мали, несмотря на присутствие в стране миротворцев Организации Объединенных Наций.

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