Индия заняла первое место, США — на втором. Искусственный интеллект показал Топ-50 самых красивых национальностей

4 марта, 18:12
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Искусственный интеллект назвал Индию «самой привлекательной национальностью» (Фото:Pour Moi)

Искусственный интеллект назвал Индию «самой привлекательной национальностью» (Фото:Pour Moi)

Искусственный интеллект показал, как выглядит Топ-50 самых привлекательных национальностей в мире. Индия заняла первое место, а США опередили Швецию, заняв второе место.

Соответствующее исследование провел бренд Pour Moi на основе тысяч публикаций, собранных на Reddit.

Отмечается, что были проанализированы сообщения, в которых упоминались такие термины, как «привлекательный», «сексуальный», «красивый», «красивый», «прекрасный».

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Затем была создана оценка и визуальные образы на основе количества публикаций, комментариев и голосов «за».

Согласно исследованию, Индия заняла первое место в списке самых привлекательных национальностей.

В то же время Соединенные Штаты заняли второе место, Швеция — третье, Япония — четвертое, Канада — пятое, а Бразилия — шестое.

Американцы (Фото: Pour Moi)
Американцы / Фото: Pour Moi
Шведы (Фото: Pour Moi)
Шведы / Фото: Pour Moi
Японцы (Фото: Pour Moi)
Японцы / Фото: Pour Moi
Канадцы (Фото: Pour Moi)
Канадцы / Фото: Pour Moi

В первую десятку также вошли Франция (седьмое), Италия (восьмое), Украина (девятое) и Дания (десятое).

Украинцы (Фото: Pour Moi)
Украинцы / Фото: Pour Moi

Великобритания не попала в Топ-10 — она занимает 12-е место. Но исследование показало, что британские мужчины считаются самыми привлекательными. Далее следует Индия, Италия, США и Швеция.

В списке женщин Индия занимает первое место, Япония на втором месте, Швеция на третьем, Польша на четвёртом и Италия на пятом.

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«Когда дело доходит до самых привлекательных женщин во всем мире, индийские женщины лидируют среди пользователей Reddit. Благодаря чрезвычайно успешной болливудской киносцене, где у женщин великолепные платья, привлекательный макияж и прическа, понятно, почему их назвали самыми привлекательными», — говорится в сообщении.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Искусственный интеллект Женщины Мужчины Страны

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