Израиль начал внедрять системы искусственного интеллекта для планирования авиаударов — Bloomberg
Флаг Израиля (Фото:edu_castro27 / pixabay)
Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали внедрение искусственного интеллекта в военные операции, в частности, для планирования авиационных атак, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимных представителей израильской армии.
Представители израильской армии рассказали агентству, что искусственный интеллект выполняет обработку большого объема данных и его выводы используются для определения целей, на которые направляются авиаудары.
Для оперативного планирования атак используется другая модель искусственного интеллекта Fire Factory. Она базируется на анализе ранее принятых военных решений и формирует рекомендации на этой основе. Эта модель позволяет не только указать следующую цель для атаки, но и рассчитать нужный боекомплект и составить график ударов.
По данным агентства, обе системы контролируют военные. Они проверяют результаты и выводы, предоставляемые искусственным интеллектом. Благодаря этим системам, работа планировщиков может быть значительно упрощена, занимая всего несколько минут.
«То, что раньше занимало часы, теперь занимает минуты и еще несколько минут отводится на проверку человеком. При том же количестве людей мы делаем это гораздо дольше», — заявил неназванный полковник ЦАХАЛа.
В Bloomberg отметили, что армия Израиля давно внедряет искусственный интеллект для поддержки своих военных операций. Они используют данные из различных источников, таких как: беспилотные летательные аппараты, камеры видеонаблюдения, спутниковые снимки и тому подобное.
Однако важным фактором остается то, что использование искусственного интеллекта армией Израиля пока не регулируется законодательством страны, а также не имеет международного регулирования.
3 июля Израиль начал масштабные воздушные и наземные атаки на густонаселенный палестинский лагерь беженцев в провинции Дженин на Западном берегу реки Иордан, заявив, что наносит удары по «оперативным командным центрам боевиков». Сообщалось о по меньшей мере восьми погибших.