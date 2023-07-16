Израиль начал внедрять системы искусственного интеллекта для планирования авиаударов — Bloomberg 16 июля, 16:48 Флаг Израиля (Фото:edu_castro27 / pixabay)

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали внедрение искусственного интеллекта в военные операции, в частности, для планирования авиационных атак, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимных представителей израильской армии.

Представители израильской армии рассказали агентству, что искусственный интеллект выполняет обработку большого объема данных и его выводы используются для определения целей, на которые направляются авиаудары.

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Для оперативного планирования атак используется другая модель искусственного интеллекта Fire Factory. Она базируется на анализе ранее принятых военных решений и формирует рекомендации на этой основе. Эта модель позволяет не только указать следующую цель для атаки, но и рассчитать нужный боекомплект и составить график ударов.

По данным агентства, обе системы контролируют военные. Они проверяют результаты и выводы, предоставляемые искусственным интеллектом. Благодаря этим системам, работа планировщиков может быть значительно упрощена, занимая всего несколько минут.

«То, что раньше занимало часы, теперь занимает минуты и еще несколько минут отводится на проверку человеком. При том же количестве людей мы делаем это гораздо дольше», — заявил неназванный полковник ЦАХАЛа.

В Bloomberg отметили, что армия Израиля давно внедряет искусственный интеллект для поддержки своих военных операций. Они используют данные из различных источников, таких как: беспилотные летательные аппараты, камеры видеонаблюдения, спутниковые снимки и тому подобное.

Однако важным фактором остается то, что использование искусственного интеллекта армией Израиля пока не регулируется законодательством страны, а также не имеет международного регулирования.

3 июля Израиль начал масштабные воздушные и наземные атаки на густонаселенный палестинский лагерь беженцев в провинции Дженин на Западном берегу реки Иордан, заявив, что наносит удары по «оперативным командным центрам боевиков». Сообщалось о по меньшей мере восьми погибших.