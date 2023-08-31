Беларускі Гаюн выяснил, сколько техники из комплекса Искандер-М вчера прибыло в Беларусь

31 августа, 17:39
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В эшелоне, который прибыл в Беларусь, было 12 платформ (Фото:МО Білорусі)

В эшелоне, который прибыл в Беларусь, было 12 платформ (Фото:МО Білорусі)

По данным мониторинговых каналов, вчера в среду, 30 августа, в Беларусь прибыло 12 единиц техники ОТРК Искандер-М.

Об этом сообщает Беларускі Гаюн со ссылкой на Сообщество железнодорожников Беларуси.

Сообществу удалось выяснить маршрут и наполнение эшелона, который привез из РФ в Беларусь ОТРК Искандер-М.

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По их данным, в эшелоне было 12 платформ, на каждой из которых по одной единице техники из комплекса ОТРК Искандер-М.

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Там находились:

  • самоходные пусковые установки — 9П78−1;
  • транспортно-заряжающие машины — 9Т250;
  • командно-штабные машины — 9С552.

По данным мониторингового канала, в РФ остается еще около 60 вагонов из Беларуси.

«Есть все основания полагать, что на этих вагонах в Беларусь в дальнейшем прибудет ещё несколько эшелонов с воинской техникой для ВС РБ», — пишет мониторинговая группа.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Беларусь Искандер Война России против Украины

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