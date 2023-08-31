Беларускі Гаюн выяснил, сколько техники из комплекса Искандер-М вчера прибыло в Беларусь
В эшелоне, который прибыл в Беларусь, было 12 платформ (Фото:МО Білорусі)
По данным мониторинговых каналов, вчера в среду, 30 августа, в Беларусь прибыло 12 единиц техники ОТРК Искандер-М.
Об этом сообщает Беларускі Гаюн со ссылкой на Сообщество железнодорожников Беларуси.
Сообществу удалось выяснить маршрут и наполнение эшелона, который привез из РФ в Беларусь ОТРК Искандер-М.
По их данным, в эшелоне было 12 платформ, на каждой из которых по одной единице техники из комплекса ОТРК Искандер-М.
Там находились:
- самоходные пусковые установки — 9П78−1;
- транспортно-заряжающие машины — 9Т250;
- командно-штабные машины — 9С552.
По данным мониторингового канала, в РФ остается еще около 60 вагонов из Беларуси.
«Есть все основания полагать, что на этих вагонах в Беларусь в дальнейшем прибудет ещё несколько эшелонов с воинской техникой для ВС РБ», — пишет мониторинговая группа.