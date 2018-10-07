07 октября 2018, воскресенье

Исчезнувшего главу Интерпола заподозрили в коррупции - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Власти Китая считают Мэн Хунвэя коррупционером

Власти Китая считают Мэн Хунвэя коррупционером

Издание Le Parisien сообщает о том, что власти Китая подозревают главу Интерпола Мэн Хунвэя в коррупции.

По данным журналистов, его подозревают в незаконном содействии компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью.

В то же время, журналисты считают, что подобные обвинения могут быть связаны с желанием властей Китая расправиться с политическими оппонентами.

Напомним, Интерпол направил запрос властям КНР относительно состояния главы Интерпола Мэн Хунвэя, связь с которым пропала во время его посещения страны.

Смотрите также

Напомним, во Франции правоохранительные органы начали официальное расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэня Хунвэя. Супруга Хунвэя рассказала, что связь с ее мужем исчезла в конце сентября – с тех пор, как он уехал в командировку в Китай.

По данным СМИ, 64-летнего чиновника задержали китайские спецслужбы в Пекине. Его "забрали" для допроса, "как только он приземлился в Китае" на прошлой неделе.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове