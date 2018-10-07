Исчезнувшего главу Интерпола заподозрили в коррупции - СМИ

Издание Le Parisien сообщает о том, что власти Китая подозревают главу Интерпола Мэн Хунвэя в коррупции.

По данным журналистов, его подозревают в незаконном содействии компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью.

В то же время, журналисты считают, что подобные обвинения могут быть связаны с желанием властей Китая расправиться с политическими оппонентами.

Напомним, Интерпол направил запрос властям КНР относительно состояния главы Интерпола Мэн Хунвэя, связь с которым пропала во время его посещения страны.

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Напомним, во Франции правоохранительные органы начали официальное расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэня Хунвэя. Супруга Хунвэя рассказала, что связь с ее мужем исчезла в конце сентября – с тех пор, как он уехал в командировку в Китай.

По данным СМИ, 64-летнего чиновника задержали китайские спецслужбы в Пекине. Его "забрали" для допроса, "как только он приземлился в Китае" на прошлой неделе.