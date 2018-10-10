Исчезновение журналиста в Турции: СМИ обнародовали фото предполагаемых участников "отряда убийц"

В Турции проправительственная газета Sabah обнародовала фотографии предполагаемых участников "отряда убийц", которые, возможно, причастны к исчезновению саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Саудовский журналист, автор The Washington Post Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября. Он вошел в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле около 13:12 по местному времени, но из дипмиссии больше не выходил. Источники в полиции Турции предполагают, что Хашкаджи могли убить, Саудовская Аравия это отрицает.

Газета считает, что 15 граждан Саудовской Аравии участвовали в похищении или убийстве журналиста. Их личности удалось установить благодаря снимкам, сделанным камерами видеонаблюдения в аэропорту и отелях, где они остановились.

Предполагается, что эти люди во время исчезновения Хашкаджи находились в дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле. В общей сложности они провели в Турции два дня, а затем чартерными и регулярными рейсами вернулись на родину.

Напомним, что Министерство иностранных дел Саудовской Аравии разрешило Турции провести следственные действия в консульстве страны в Стамбуле в рамках дела об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Джамаль Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями по отношению к властям Саудовской Аравии, в 2017 году он переехал в США. Журналист пишет критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.