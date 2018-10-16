16 октября 2018, вторник

Исчезновение журналиста Хашкаджи: Турция обыскала консульство Саудовской Аравии

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Стамбуле обыскали здание консульства Саудовской Аравии в связи с исчезновением журналиста Джамала Хашкаджи

В Стамбуле обыскали здание консульства Саудовской Аравии в связи с исчезновением журналиста Джамала Хашкаджи

Члены турецко-саудовской рабочей группы, созданной в связи с расследованием исчезновения саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, завершили обыск генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Обыск здания генконсульства начался вечером 15 октября и завершился утром 16 октября, сообщает Anadolu.

Члены турецкой и саудовской делегаций в составе рабочей группы покинули здание по отдельности. Никакого заявления по итогам обыска озвучено не было.

С турецкой стороны в осмотре здания принимали участие представители прокуратуры и полиции Стамбула.

Смотрите также

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия позволила Турции обыскать стамбульское консульство.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео в ближайшее время встретится с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом, чтобы обсудить исчезновение журналиста. 

Напомним, Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.

 

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове