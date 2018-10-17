Исчезновение журналиста Хашкаджи: правоохранители проводят обыск в резиденции генконсула Саудовской Аравии

В среду, 17 октября, турецкие правоохранители проводят обыск в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в районе Левент в Стамбуле по делу об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Как сообщает Анадолу, сотрудники генпрокуратуры Турции прибыли к зданию резиденции генконсула Мухаммеда аль-Утейби на четырех автомобилях в 16:40 по местному времени в сопровождении полиции.

Кроме того, по данным Reuters, турецкие следователи параллельно проводят повторный осмотр саудовского консульства в Стамбуле. По словам фотографа агентства, следственные действия проводятся в основном на заднем дворе дипмиссии.

Напомним, что генконсул Мухаммед аль-Утейби покинул Стамбул во вторник, 16 октября, перед запланированным обыском его резиденции в рамках официального расследования исчезновения Хашкаджи.

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Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии, где он намеревался получить необходимые для заключения брака документы. Полиция Турции заявила, что журналиста, вероятно, убили в здании консульства. Саудовские чиновники отвергли обвинения и заявили, что Хашкаджи самостоятельно покинул консульство.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.