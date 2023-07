Две недели изоляции, без связи с родней. ФСБ арестовала Суровикина из-за «связи» с мятежом Пригожина — СМИ 12 июля, 18:27 Заместитель командующего оккупационной армией РФ в Украине генерал Сергей Суровикин до сих пор не появился на публике после мятежа ЧВК Вагнера (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

Заместитель командующего оккупационной армией в Украине генерал Сергей Суровикин находится под арестом по подозрению в «связи с мятежом владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина».

Об этом сообщает российское издание Верстка со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны-агрессора РФ.

Неназванный сотрудник правоохранительных органов РФ сообщил изданию, что ФСБ задержала генерала Сергея Суровикина по подозрению в причастности к организации мятежа, но ему пока не предъявлено никаких обвинений.

Видео дня

Еще один источник сообщил Верстке, что сейчас Суровикин «изолирован и не выходит на связь с близкими более двух недель».

Издание обратилось к адвокату Евгению Смирнову с объяснением такой практики от российских спецслужб. По мнению правозащитника, российские силовые органы имеют много способов держали подозреваемого в изоляции без предъявления обвинений, как то «административный арест или возбуждение другого уголовного дела».

Через несколько дней после мятежа Пригожина The New York Times сообщало, что Суровикин знал о мятеже ЧВК Вагнера и мог даже способствовать мятежникам. 28 июня The Moscow Times подтвердили факт ареста генерала из-за связи с бунтом Пригожина.

29 июня издание Financial Times сообщили, что Суровикин действительно был задержан, однако из-за чего именно — неизвестно. Дочь генерала в комментарии для издания российского издания Baza сказала, что с отцом «все хорошо» и он «на своем рабочем месте».

Издание Bloomberg тоже подтвердило информацию Financial Times — Суровикин был задержан и допрошен по поводу причастности к мятежу Пригожина. Позже российскому медиа Важные истории стало известно, что генерала отпустили после разговора со следователями ФСБ.

В среду, 12 июля, британская разведка сообщила, что появились дополнительные доказательства, свидетельствующие о факте изоляции Суровикина — а именно присутствие на совещании с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым его заместителя, начальника ВКС РФ генерала Виктора Афзалова.