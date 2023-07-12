Появились дополнительные доказательства того, что Суровикина отстранили после бунта Пригожина — разведка Британии 12 июля, 09:17 Сергей Суровикин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Начальник штаба ВКС РФ Виктор Афзалов, находясь в должности четыре года, 10 июля впервые появился на публике, докладывая начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову вместо главнокомандующего ВКС Сергея Суровикина, местонахождение которого с 24 июня неизвестно.

В отчете разведки Минобороны Британии, опубликованном 12 июля, говорится, что увеличение публичности Афзалова среди общественности является дополнительным подтверждением того, что Суровикин был отстранен после бунта главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

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Ранее сообщалось, что с вечера 23 июня, с тех пор как Пригожин объявил о своем «марше на Москву» и начале вооруженного конфликта с минобороны РФ якобы после того, как российская армия нанесла удар по «тыловому лагерю» боевиков, лично Герасимов не сделал ни одного заявления и до сих пор не появлялся в новостях.

Агентство Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Суровикин был задержан после неудачного мятежа Пригожина, а кремлевский режим начал зачистку верхушки силовых структур.

Дочь Суровикина в комментарии российскому Telegram-каналу Baza отрицала задержание отца.

Перед этим The Moscow Times со ссылкой на два источника, близкие к Минобороны страны-агрессора, сообщало, что Суровикина арестовали.

Газета The New York Times со ссылкой на несколько источников сообщила, что, по версии американских спецслужб, Суровикин заранее знал о подготовке мятежа Пригожиным. Центр Досье написал, что он «еще в 2017 году» был почетным членом ЧВК Вагнер.