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Ирония судьбы. Экс-президент Судана перевели в тюрьму строгого режима, в которой он удерживал диссидентов

Вчера, 17:19
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Ирония судьбы. Экс-президент Судана перевели в тюрьму строгого режима, в которой он удерживал диссидентов - фото

REUTERS/Mohamed Nureldin Abdalla

Аль-Башира перевели в печально известную тюрьму Кобер

Свергнутого военными бывшего президента Судана Омара Аль-Башира перевели в тюрьму строгого режима, в которой он раньше удерживал своих оппонентов.

Об этом рассказала у себя в Twitter журналистка BBC Юсра Ельбагир.

"Экс-президент Судана Омар Аль-Башир переведен в тюрьму строгого режима Кобер, в которой многие диссиденты были казнены его режимом", - написала она.

Напомним, что 11 апреля в официальном обращении к народу министр обороны Судана Ахмед Авад Ибн Ауф объявил, что армия отстранила от власти президента Омара Аль-Башира.

Он также заявил, что на два года вводится переходный период, во время которого страной будет управлять военный совет, после чего должны состояться выборы.

Кроме того, военные также отправили в отставку правительство и арестовали около ста бывших и действующих чиновников из окружения Аль-Башира.

При этом армия Судана заявила, что не собирается выдавать отстраненного президента Международному уголовному суду, где ему предъявлены обвинения в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде за вооруженный разгон протеста в Дарфуре.

По словам военных, его будут судить в Судане. 

Теги:   Президент Тюрьма Судан

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