Ирландия заявила о непоколебимой поддержке Украины после пропагандистских заявлений российских «дипломатов» 1 мая, 01:54 Власти Ирландии ответили на российскую пропаганду (Фото:maxwellpix/Twitter)

Правительство Ирландии опубликовало заявление, заявив о непреклонности поддержки Украины после пропагандистских заявлений посольства РФ.

Об этом сообщает CNN.

"Украина имеет право защищаться от этого нападения на ее суверенитет и территориальную целостность, согласно статье 51 Устава ООН. Поддержка Ирландией Украины непреклонна, и российская дезинформация на это не повлияет", - заявили в МИД Ирландии.

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28 апреля стало известно, что во время боевых действий вблизи Бахмута Донецкой области погиб доброволец из Ирландии Финбар Кафферки, воевавший в рядах ВСУ.

В посольстве РФ заявили, что в смерти Финбара Кафферки «виновны ирландское правительство и СМИ». Посол РФ сказал, что они «распространяли антироссийскую пропаганду и искажали правду по поводу конфликта в Украине».

Затем представитель парламента Ирландии Чарли Фланаган предложил выслать российского посла Юрия Филатова.