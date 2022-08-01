Президента Ирландии призывают выразить поддержку Украине после скандального письма его супруги. Она призвала к «прекращению огня» 1 августа, 00:46 Майкл Хиггинс вместе с женой Сабиной Хиггинс (Фото:Администрация морских портов Украины/Facebook)

Президента Ирландии Майкла Хиггинса призывают выразить однозначную поддержку Украине и противостоять российской агрессии. Причиной стало противоречивое письмо его жены, которое подыгрывает пропагандистским нарративам России.



Об этом сообщает The Guardian.

На прошлой неделе супруга ирландского лидера, актриса Сабина Хиггинс раскритиковала один из редакционных материалов издания The Irish Times о войне, которую Россия развязала против Украины.

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В своем письме, опубликованном на сайте газеты, она заявила, что бои будут продолжаться, пока «страны не договорятся о прекращении огня и не начнут переговоры», а сама Хиггинс «разочарована» и «встревожена» тем, что издание «не поощряет никаких переговоров о прекращении огня, которые могли бы привести к положительному урегулированию».

Хотя она напрямую не поддержала взгляды Москвы, критики предположили, что Хиггинс приравнивает действия РФ и Украины, которая защищает свои территории от атак страны-агрессора. Также это письмо появилось на сайте Резиденции президента Ирландии, однако вскоре его удалили. На запрос The Irish Times, почему это сделали, там не ответили, пишет газета.

Больше всего на письмо обратили внимание после того, как на него отреагировал посол России в Ирландии Юрий Филатов, пишет Politico. Тот поддержал Хиггинс, сказал, что письмо «имеет смысл» и совпадает с целями РФ, добавив: «Она против войны. Мы все против войны».

Сенатор от политической партии в Ирландии Fine Gael Джон Макгаон призвал президента республики объяснить, знал ли он о письме до его публикации, и участвовал ли в написании.

«Если бы вы прочли это письмо, вы бы подумали, что это спор между двумя странами относительно спорного участка земли. И я думаю, что комментарии, которые она сделала, являются пощечиной для 47 тысяч украинских беженцев, прибывших на остров Ирландия в поисках безопасности и убежища», — сказал он.

Чиновники обеспокоены тем, что должность президента — церемониального главы государства, который должен избегать противоречивых политических дебатов — подрывает проукраинскую позицию Ирландии, пишет Politico.

2 июня сенат Ирландии признал действия российских войск в Украине геноцидом. Премьер-министр страны Михол Мартин посетил Киев 6 июля и пообещал, что Дублин поможет отстроить Украину. Также, по данным Politico, Ирландия приостановила безвиз для беженцев из большей части Европы, чтобы освободить место для украинцев.

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