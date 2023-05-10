Ирландские военные начали тренировать украинских саперов на Кипре
Флаг Ирландии (Фото:gdtography/pexels)
Ирландские военные приступили к обучению украинских Вооруженных сил по обезвреживанию бомб и разминированию.
Об этом заявил начальник штаба сил обороны Ирландии генерал-лейтенант Шон Клэнси, сообщает Irish Times.
«Ирландия обязалась направить до 30 военнослужащих сил обороны для участия в обучении в таких областях как обезвреживание боеприпасов и боевая медицина», — говорится в заявлении.
Кленси сказал, что ирландские войска уже находятся на Кипре, проводят базовую подготовку украинских сил по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов и разминированию.
По его словам, миссию координировал другой персонал сил обороны из Германии и Брюсселя.