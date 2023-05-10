Ирландские военные начали тренировать украинских саперов на Кипре

10 мая, 18:31
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Флаг Ирландии (Фото:gdtography/pexels)

Флаг Ирландии (Фото:gdtography/pexels)

Ирландские военные приступили к обучению украинских Вооруженных сил по обезвреживанию бомб и разминированию.

Об этом заявил начальник штаба сил обороны Ирландии генерал-лейтенант Шон Клэнси, сообщает Irish Times.

«Ирландия обязалась направить до 30 военнослужащих сил обороны для участия в обучении в таких областях как обезвреживание боеприпасов и боевая медицина», — говорится в заявлении.

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Кленси сказал, что ирландские войска уже находятся на Кипре, проводят базовую подготовку украинских сил по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов и разминированию.

По его словам, миссию координировал другой персонал сил обороны из Германии и Брюсселя.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Военные учения Российская агрессия Кипр Ирландия Война России против Украины

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