Ирландские военные начали тренировать украинских саперов на Кипре 10 мая, 18:31 Флаг Ирландии (Фото:gdtography/pexels)

Ирландские военные приступили к обучению украинских Вооруженных сил по обезвреживанию бомб и разминированию.

Об этом заявил начальник штаба сил обороны Ирландии генерал-лейтенант Шон Клэнси, сообщает Irish Times.

«Ирландия обязалась направить до 30 военнослужащих сил обороны для участия в обучении в таких областях как обезвреживание боеприпасов и боевая медицина», — говорится в заявлении.

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Кленси сказал, что ирландские войска уже находятся на Кипре, проводят базовую подготовку украинских сил по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов и разминированию.

По его словам, миссию координировал другой персонал сил обороны из Германии и Брюсселя.