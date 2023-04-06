Ирландия проведет форум по вопросу нейтралитета из-за войны России против Украины
Флаг Ирландии (Фото:gdtography/pexels)
Ирландия из-за полномасштабного вторжения России в Украину узнает мнение общества о традиции военного нейтралитета, которого страна придерживалась большую часть своей истории. Об этом заявил глава МИД страны Михол Мартин в среду, 5 апреля, передает Reuters.
В июне в трех городах Ирландии (Дублин, Корк и Голлуэй) в течение четырех дней будет проходить форум, посвященный широкому кругу вопросов безопасности. На нем также обсудят ирландскую политику нейтралитета.
«Международная безопасностная ситуация значительно изменилась за последний год. Мы стали свидетелями вопиющего и грубого пренебрежения Россией международным правом. Приверженность Ирландии международному порядку, основанному на правилах, и наша традиционная политика военного нейтралитета не освобождают нас от необходимости реагировать на эту новую реальность», — сказал министр иностранных дел.
В форуме будут принимать участие эксперты по вопросам безопасности, обороны и внешней политики, гражданское общество, ученые, политики и другие. Как сообщает ирландский вещатель RTÉ, по итогам обсуждений независимый председатель подготовит отчет, который может лечь в основу рекомендаций правительству.