Ирландия проголосовала за отмену запрета абортов - официальные данные

Ирландкам было запрещено делать аборты под угрозой тюремного заключения сроком до 14 лет

По официальным результатам референдума, за отмену 35-летнего запрета абортов в Ирландии проголосовали 66,4% участников. Об этом сообщает BBC.

За отмену закона о запрете абортов проголосовали 1,43 млн голосующих, а против выступили 724 тысячи участников референдума.

Сообщается, что явка на референдуме, который проводился 25 мая, составила 64,13%.

Только в одном округе проголосовали против поправки. Им оказался сельский и религиозно-консервативный Донегал на северо-западе Ирландии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр страны назвал результаты кульминацией "тихой революции".

Напомним, в пятницу, 25 мая, в Ирландии прошел рефорендум по легализации абортов.

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Закон о прерывании беременности в Ирландии является одним из самых строгих в мире. Помимо прочего, в стране запрещена продажа противозачаточных таблеток.