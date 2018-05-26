26 мая 2018, суббота

Ирландия проголосовала за отмену запрета абортов - официальные данные

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Ирландкам было запрещено делать аборты под угрозой тюремного заключения сроком до 14 лет

Ирландкам было запрещено делать аборты под угрозой тюремного заключения сроком до 14 лет

По официальным результатам референдума, за отмену 35-летнего запрета абортов в Ирландии проголосовали 66,4% участников. Об этом сообщает BBC.

За отмену закона о запрете абортов проголосовали 1,43 млн голосующих, а против выступили 724 тысячи участников референдума.

Сообщается, что явка на референдуме, который проводился 25 мая, составила 64,13%.

Только в одном округе проголосовали против поправки. Им оказался сельский и религиозно-консервативный Донегал на северо-западе Ирландии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр страны назвал результаты кульминацией "тихой революции".

Напомним, в пятницу, 25 мая, в Ирландии прошел рефорендум по легализации абортов.

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