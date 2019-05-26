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Ирландцы на референдуме одобрили упрощение процедуры разводов

Сегодня, 14:58
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Ирландцы на референдуме одобрили упрощение процедуры разводов - фото

flagi.in.ua

В Ирландии на референдуме избиратели подавляющим большинством голосов поддержали план по внесению изменений в Конституцию страны для облегчения процедуры разводов.

Об этом пишет агентство Associated Press.

Предложение поддержали более 82% избирателей. Явка составила чуть более 50%.

Ирландские чиновники в воскресенье, 26 мая, заявили, что согласны убрать из Конституции жесткое требование о разводе. Оно обязывает пары жить в течение четырех лет отдельно, прежде чем они получат разрешение расстаться.

Ранее правительство отмечало, что считает двухлетнее проживание отдельно достаточным периодом для такой процедуры.

Теперь парламент Ирландии должен будет одобрить новое законодательство, регулирующее разводы.

Разводы были легализованы в Ирландии только в 1995 году. Однако, в последние годы в стране произошли радикальные социальные изменения. В 2015 году были легализованы однополые браки, а в прошлом году был снят запрет на аборты.

Теги:   Ирландия

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