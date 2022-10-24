В ГУР назвали вероятную причину падения Су-30 на дом в российском Иркутске 24 октября, 20:32 Истребитель Су-30 упал на дом в российском Иркутске (Фото:IRK.ru)

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российский военный самолет упал на жилой дом в Иркутске из-за некачественного ремонта.

Об этом сказано в сообщении ГУР в Telegram в понедельник, 24 октября.



По информации украинской разведки, оба самолета, которые участвовали в летных испытаниях над Иркутском, до этого проходили ремонт. Один из них приземлился на аэродроме, а второй остался в воздухе, и пилоты 20 минут не выходили на связь.

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«Первый самолет взлетел снова и приблизился к аварийному судну. Пилоты визуально засвидетельствовали, что экипаж аварийного самолета погиб, вероятно, из-за неисправной кислородной системы. Когда топливо закончилось, неисправный самолет упал на жилой дом в районе Новоленино», — рассказали в ГУР.

В разведке добавили, что крушение связано с низким уровнем ремонта, из-за чего во время полета в салоне произошла разгерметизация, а экипаж не смог катапультироваться и два пилота погибли.

ГУР также сообщило, что одного из пилотов звали Виктор Крюков.



Ранее российское пропагандистское агентство РИА Новости в Telegram со ссылкой на источник в экстренных службах сообщало, что пилоты Су-30, который упал на жилой сектор в Иркутске, могли потерять сознание из-за остатка азота в кислородных баллонах.

В воскресенье, 23 октября, в российском Иркутске истребитель Су-30 упал на двухэтажный дом. Оба пилота погибли.

17 октября в российском Ейске самолет упал во двор жилого дома и вызвал пожар. В результате погибли 15 человек, 28 пострадали. В министерстве обороны страны-агрессора утверждают, что у самолета во время взлета вспыхнул один из двигателей.