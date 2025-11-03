В РФ по делу о торговле детьми арестовали женщину, которая была опекуншей похищенного из Мариуполя подростка

Тверской районный суд Москвы 30 октября принял решение об аресте клинического психолога и председателя Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей Ирины Рудницкой. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство ТАСС. Рудницкую обвинили в участии в торговле детьми .

В рамках этого дела московский суд также отправил под арест еще двух человек. ТАСС утверждает, что речь идет о предпринимателе из Подмосковья и женщине, чей ребенок мог быть продан в другую семью.

Реклама

Ирина Рудницкая ранее называлась «соратницей» Марии Львовой-Беловой, российской уполномоченной по правам детей, в отношении которой в 2023 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест за участие в насильственном вывозе детей из Украины в Россию.

Рудницкая также была опекуншей 17-летнего украинского сироты Богдана Ермохина, которого вывезли из Мариуполя. Его родители погибли, когда ему было восемь лет. Во время вторжения российской армии Богдан учился в металлургическом колледже в Мариуполе, а после захвата города российскими войсками его вывезли в Россию. Рудницкую назначили его опекуном, несмотря на то, что в Украине у подростка была двоюродная сестра.

В марте 2023 года Богдан пытался сбежать из российской приемной семьи, но его задержали на границе Украины и Беларуси. После того как ему прислали повестку в российский военкомат на декабрь 2023 года, он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть его домой.

19 ноября 2023 года, в день своего 18-летия, Богдан Ермохин вернулся в Украину. Сначала он выехал из России в Минск, где его встретила сестра. Возвращение состоялось в рамках президентского плана действий Bring Kids Back UA, а также с помощью партнеров, среди которых Катар и ЮНИСЕФ.

Мариуполь Богдан Ермохин с сестрой Валерией по возвращении в Украину, 19 ноября 2023 года / Фото: Омбудсман України

Уголовное дело против Рудницкой возбудили в конце августа 2025 года. Согласно данным суда, на содержании у Рудницкой было 12 детей в возрасте от трех до 17 лет, в том числе одна девочка, вывезенная с оккупированных территорий Украины в 2022 году. По обвинению в торговле детьми Рудницкой грозит до 10 лет лишения свободы и запрет работать с детьми до 15 лет.

Адвокат Рудницкой заявил, что обжалует арест и попросил суд избрать обвиняемой меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, «ради детей».