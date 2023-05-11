«Заберите его к себе». Женщина, которая оставила записку на могиле родителей Путина, получила два года условно 11 мая, 18:37 Ирина Цыбанева (Фото:Медиазона)

В Санкт-Петербурге суд приговорил 60-летнюю пенсионерку Ирину Цыбаневу к двум годам условно за то, что она оставила на могиле родителей российского диктатора записку с просьбой забрать Владимира Путина к себе.

Об этом сообщает Север.Реалии.

Инцидент произошел еще в 2022 году. Тогда, накануне дня рождения Путина 6 октября, россиянка пришла на могилу его родителей на Серафимовском кладбище и оставила записку: «Родители маньяка, заберите его к себе. От него столько боли и беды, весь мир молит о его смерти. Смерть Путину. Вы вырастили урода и убийцу».

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На то время суд отправил пенсионерку под домашний арест. Сейчас женщину признали виновной в «надругательстве над местами захоронений по мотивам политической ненависти». Цыбаневой также назначили два года испытательного срока.

В свою очередь пенсионерка говорит, что в ее действиях не было политической ненависти.

«После просмотра новостей меня накрыл страх, мне было очень плохо. Он меня так сильно накрыл, что я не могла с ним справиться, в этом, наверное, моя вина», — пояснила она.