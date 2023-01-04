Иран использовал в Shahed-136 детали более десятка западных компаний — CNN

4 января, 16:33
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Сбитый в Украине дрон Shahed-136, которые Россия переименовала на Герань-2 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Сбитый в Украине дрон Shahed-136, которые Россия переименовала на Герань-2 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В одном из сбитых в Украине иранских беспилотников были обнаружены компоненты, которые произвели более десяти американских и западных компаний, сообщает CNN со ссылкой на украинскую разведку.

По данным телеканала, 40 компонентов, которые украинцы осенью изъяли из иранского дрона Shahed-136, имеют признаки американского производства. В частности, речь идет о микроконтроллерах и стабилизаторах напряжения от компании Texas Instruments, GPS-модуле производства Hemisphere GNSS, микропроцессоре от NXP USA Inc и другой электронике.

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Еще 12 деталей изготовили компании в Канаде, Швейцарии, Японии, Тайване и Китае.

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Журналисты отмечают отсутствие доказательств, что любая из этих компаний нарушает американское законодательство о санкциях и сознательно экспортирует свои технологии для использования в беспилотниках. Однако данные показывают масштаб проблемы, с которой столкнулась Администрация президента США Джо Байдена, когда пообещала прекратить производство иранских беспилотников. Несмотря на существующие санкции, Иран находит большое количество коммерчески доступных технологий.

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На запрос CNN ответили шесть человек из компаний, детали которых обнаружили в беспилотнике. Все они подчеркнули, что осуждают любое несанкционированное использование их продукции, но борьба с этим явлением является проблемной для всей отрасли.

Инфографика: НВ

В конце декабря The New York Times сообщила, что Администрация Байдена развернула масштабную программу, которая должна лишить Иран возможности производить и поставлять беспилотников в Россию. Издание писало, что усилия активизировали после того, как наличие в этих аппаратах западных компонентов стало очевидным.

Иран сначала не признавал передачу своих дронов россиянам: в октябре такую информацию отрицал официальный представитель Министерства иностранных дел страны Насер Канани. Уже в следующем месяце дипломат признал передачу аппаратов, однако отметил, что это произошло до начала полномасштабной агрессии РФ против Украины.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   США Иран Разведка Беспилотники CNN Дроны Shahed-136

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