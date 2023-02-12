Иран передавал дроны в Россию с помощью морских судов и государственной авиакомпании — The Guardian 12 февраля, 21:38 Иранский дрон Shahed-131 (Фото:tvtoront/Twitter)

Иран использовал морские суда и государственную авиакомпанию для переправки беспилотников дальнего радиуса действия в Россию, пишет The Guardian со ссылкой на иранские источники.

Как отмечают журналисты, для переправки дронов иранское судно отправлялось с базы на побережье Каспийского моря, где они были переданы на катер Военно-морских сил России. Также беспилотники доставляли иранской государственной авиакомпанией.

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По данным The Guardian, РФ получила от Ирана минимум 18 беспилотников после визита российской делегации из офицеров и техников в Тегеран в ноябре 2022 года.

Десяти россиянам продемонстрировали полный спектр иранских технологий. Они выбрали шесть беспилотников Mohajer-6, которые имеют радиус действия около 200 км и несут по две ракеты под каждым крылом, и 12 беспилотников Shahed 191 и 129, также имеющих возможность нанесения ударов с воздуха на землю.

В отличие от более известных беспилотников Shahed 131 и 136, которые Россия активно использует против Украины, аппараты более высокого полета разработаны для доставки бомб и возвращения на базу невредимыми.



Иран также отправлял технических специалистов в Москву, чтобы помочь ввести дроны в эксплуатацию.

Кроме того, The Guardian пишет, что беспилотники были изготовлены на том же военном заводе в городе Исфахан, который 28 января был атакован, вероятно, израильским дроном.

Иран сначала не признавал передачу своих дронов россиянам: в октябре 2022 года такую информацию отрицал официальный представитель Министерства иностранных дел страны Насер Канани. Уже в следующем месяце дипломат признал передачу аппаратов, однако отметил, что это произошло до начала полномасштабной агрессии РФ против Украины.